Бабушки, которые будут себя плохо вести этой зимой, получат внуков на все лето: анекдоты на утро
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Поднимите себе и своим близким настроение в это свежее январское утро. "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.
- Алло, это психиатрическая больница?
- Да.
- У меня угнали машину, помогите найти вора.
- Это не к нам, звоните в полицию.
- Понимаете, угнали Запорожец 86 года выпуска.
- Дорогая, вот почему вы, женщины, воспринимаете все превратно?
- Милый, это ты меня сейчас что, тупой назвал?
Научный диспут на кафедре микробиологии:
- Да что вы знаете о плесени, коллега?!
- Я холостяк, живущий один. Я знаю о плесени все!
Объявление на кладбище:
- Рвать цветы разрешается только на своих могилах.
Попросить у курящего на улице сигарету — это нормально, а если кто-то шоколад ест, и ты попросишь кусочек — смотрят, как на психа.
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