Бабушки, которые будут себя плохо вести этой зимой, получат внуков на все лето: анекдоты на утро

Позитивные утренние шутки, которые вас непременно рассмешат

Поднимите себе и своим близким настроение в это свежее январское утро. "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.

- Алло, это психиатрическая больница? - Да. - У меня угнали машину, помогите найти вора. - Это не к нам, звоните в полицию. - Понимаете, угнали Запорожец 86 года выпуска.

- Дорогая, вот почему вы, женщины, воспринимаете все превратно? - Милый, это ты меня сейчас что, тупой назвал?

Научный диспут на кафедре микробиологии: - Да что вы знаете о плесени, коллега?! - Я холостяк, живущий один. Я знаю о плесени все!

Объявление на кладбище: - Рвать цветы разрешается только на своих могилах.

Попросить у курящего на улице сигарету — это нормально, а если кто-то шоколад ест, и ты попросишь кусочек — смотрят, как на психа.

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