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Бабушки, которые будут себя плохо вести этой зимой, получат внуков на все лето: анекдоты на утро

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Бабушки, которые будут себя плохо вести этой зимой, получат внуков на все лето: анекдоты на утро

Позитивные утренние шутки, которые вас непременно рассмешат

Поднимите себе и своим близким настроение в это свежее январское утро. "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.

- Алло, это психиатрическая больница?

- Да.

- У меня угнали машину, помогите найти вора.

- Это не к нам, звоните в полицию.

- Понимаете, угнали Запорожец 86 года выпуска.

- Дорогая, вот почему вы, женщины, воспринимаете все превратно?

- Милый, это ты меня сейчас что, тупой назвал?

Научный диспут на кафедре микробиологии:

- Да что вы знаете о плесени, коллега?!

- Я холостяк, живущий один. Я знаю о плесени все!

Объявление на кладбище:

- Рвать цветы разрешается только на своих могилах.

Попросить у курящего на улице сигарету — это нормально, а если кто-то шоколад ест, и ты попросишь кусочек — смотрят, как на психа.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про зиму, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты