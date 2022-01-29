Пожарный Никоненко так разочаровался в людях, что пошел работать в крематорий: анекдоты о пожарных
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.
Пожар на заводе по производству свечей пожарные тушили в непринужденной, теплой, романтической обстановке.
— Алло! Это пожарные?
— Да.
— Тут врач с полицейским дерутся! Я что-то и не знаю, куда позвонить…
Пьяный пожарник упал с 40-метровой пожарной лестницы, но остался цел и невредим. Его спасло то, что он успел подняться только на вторую ступеньку.
Устроился парень на работу в пожарную часть. Через месяц встречает друга, тот спрашивает:
— Ну, как в пожарке работается?
— Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование, санаторий. Опять же ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино… Но, ептыть, как пожар, так хоть увольняйся!
Шофер пожарного автомобиля просит рядового пожарного посмотреть, работает ли проблесковый маячок на крыше кабины.
Рядовой: "Работает! Нет, не работает. Опять работает, не работает…".
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