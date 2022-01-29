Укр

Разбавьте этот вечер яркими красками: анекдоты, от которых вы будете смеяться

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Разбавьте этот вечер яркими красками: анекдоты, от которых вы будете смеяться Новость обновлена 29 января 2022, 17:21

Эти шутки подарят вам отличное настроение на весь вечер

Позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения. Посмейтесь вместе с нами!

Думаю, что даже если когда-нибудь я буду жить в огромном особняке, где у меня будет мегагардеробная в три этажа, у меня все равно рядом с кроватью будет стоять стул, на который я ежедневно буду сваливать всю одежду.

Когда поросенка украли — так никто не видел и не слышал, а как привел соседку домой — все село видело…

Раньше, планируя что-то на несколько дней вперед, представлял в уме разворот школьного дневника. Шесть дней по восемь строчек.

Теперь — пластмассовую кассету для таблеток на неделю. Семь отделов по три ячейки. Утро, день, вечер.

- Простите, что так поздно звоню…

- А вы не поздно, вы вообще зря.

- Мне краситься нечем, пойду на улицу как есть!

- А ты оденься. Одежда тоже красит человека.

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты