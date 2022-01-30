Порция "негрустина" вместо завтрака: веселая подборка анекдотов на утро
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Поднимите себе и своим близким настроение в это зимнее утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
После того как я подговорил продавцов из соседних ларьков и магазина продавать жене алкоголь только после предъявления паспорта, она стала с удовольствием ходить мне за пивом.
Один мой большой страх — что холодильник будет каждые пол часа открывать двери в мою комнату, смотреть пару минут и молча уходить.
Гороскоп на сегодня. У оптимистов будет все плохо, но они не заметят. У пессимистов будет все хорошо, но им опять не понравится.
- Ты высыпаешься по ночам?
- Куда высыпаюсь?
- Понятно.
Умер хороший человек, местный алкоголик Петя… Его друзья собрались провести друга в последний путь, стоят у гроба:
- А ведь неплохо выглядит Петюня!
- Так чего, три дня уже не пьет!
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о холостяках, вам сюда.