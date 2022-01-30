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Порция "негрустина" вместо завтрака: веселая подборка анекдотов на утро

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Порция "негрустина" вместо завтрака: веселая подборка анекдотов на утро

Свежая порция смешных шуток, после прочтения которых вы будете улыбаться весь день

Поднимите себе и своим близким настроение в это зимнее утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

После того как я подговорил продавцов из соседних ларьков и магазина продавать жене алкоголь только после предъявления паспорта, она стала с удовольствием ходить мне за пивом.

Один мой большой страх — что холодильник будет каждые пол часа открывать двери в мою комнату, смотреть пару минут и молча уходить.

Гороскоп на сегодня. У оптимистов будет все плохо, но они не заметят. У пессимистов будет все хорошо, но им опять не понравится.

- Ты высыпаешься по ночам?

- Куда высыпаюсь?

- Понятно.

Умер хороший человек, местный алкоголик Петя… Его друзья собрались провести друга в последний путь, стоят у гроба:

- А ведь неплохо выглядит Петюня!

- Так чего, три дня уже не пьет!

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о холостяках, вам сюда.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты