Неудобно — это когда соседские дети на тебя похожи: уморительные шутки для хорошего настроения
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Воскресенье — это день, когда можно со спокойной душой обещать бросить плохие привычки с завтрашнего понедельника. Чтобы этот энтузиазм никуда не испарился, советуем поднять себе настроение с нашими новыми анекдотами и шутками, которые заставят смеяться до слез.
В одном городе хотели заняться возобновляемой энергетикой, но потом от этих планов отказались потому что, например, совсем не понятно как можно украсть топливо для ветряных электростанций.
- Скажите, это правда, что мне выпала такая честь — меня будет оперировать сам профессор?
- Да, пару раз в год он берет в руки скальпель, чтобы проверить, помнит ли он еще хоть что-нибудь.
- Дорогая, если мы приучим дочь мыть посуду, убирать квартиру и объясним, что ей никто в этой жизни ничегошеньки не должен, то кому-то достанется очень хорошая жена.
- Любимый, зачем нам что-то делать для человека, которого мы совершенно не знаем?
- Маш, ты что, беременная опять?
- Да.
- От кого?
- Да бывший муж приходил извиняться, что бросил меня одну с двумя детьми.
- Больной, приготовьтесь, сейчас будет немного не приятно. Готовы?
- Да.
- С вас пять тысяч.
Если вы обладаете отличным чувством юмора, то анекдоты об отношениях с родственниками обязательно подарят вам хорошее настроение.