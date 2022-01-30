Укр

Неудобно — это когда соседские дети на тебя похожи: уморительные шутки для хорошего настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Неудобно — это когда соседские дети на тебя похожи: уморительные шутки для хорошего настроения Новость обновлена 30 января 2022, 13:37

Новая порция безграничного юмора специально для наших читателей

Воскресенье — это день, когда можно со спокойной душой обещать бросить плохие привычки с завтрашнего понедельника. Чтобы этот энтузиазм никуда не испарился, советуем поднять себе настроение с нашими новыми анекдотами и шутками, которые заставят смеяться до слез.

В одном городе хотели заняться возобновляемой энергетикой, но потом от этих планов отказались потому что, например, совсем не понятно как можно украсть топливо для ветряных электростанций.

- Скажите, это правда, что мне выпала такая честь — меня будет оперировать сам профессор?

- Да, пару раз в год он берет в руки скальпель, чтобы проверить, помнит ли он еще хоть что-нибудь.

- Дорогая, если мы приучим дочь мыть посуду, убирать квартиру и объясним, что ей никто в этой жизни ничегошеньки не должен, то кому-то достанется очень хорошая жена.

- Любимый, зачем нам что-то делать для человека, которого мы совершенно не знаем?

- Маш, ты что, беременная опять?

- Да.

- От кого?

- Да бывший муж приходил извиняться, что бросил меня одну с двумя детьми.

- Больной, приготовьтесь, сейчас будет немного не приятно. Готовы?

- Да.

- С вас пять тысяч.

Если вы обладаете отличным чувством юмора, то анекдоты об отношениях с родственниками обязательно подарят вам хорошее настроение.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты