Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как все: шутки, заряжающие позитивом на весь день
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Понедельник — день тяжелый, но не для нас. "Телеграф" желает своим читателям только отличного настроения, которое будет держать в тонусе целую неделю! Анекдоты, которые не оставят места грусти в этот день.
Я не говорю что ты жирная, просто если бы серенький волчок пришел к тебе кусать за бочок, он бы себе пасть разорвал.
Купил себе большой монитор, чтобы все кто приходит в гости говорили: "Ого, какой он у тебя огромный!". И соседи это слышали.
- Девушка, это вы вчера танцевали на столе в нижнем белье?
- Я? В нижнем белье? Да вы рано ушли!
- Я наполовину вампир.
- В смысле?
- Пью…
Я догадывался, что на свиданиях с девушками иногда веду себя скучно.
Но когда она вдруг замолчала, достала ручку и начала решать судоку, я понял, что сегодня я побил все рекорды...
Если вы обладаете отличным чувством юмора, то бессмертные анекдоты о Вовочке обязательно подарят вам хорошее настроение.