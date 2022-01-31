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Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как все: шутки, заряжающие позитивом на весь день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как все: шутки, заряжающие позитивом на весь день

Очередная порция самых смешных анекдотов для хорошего настроения

Понедельник — день тяжелый, но не для нас. "Телеграф" желает своим читателям только отличного настроения, которое будет держать в тонусе целую неделю! Анекдоты, которые не оставят места грусти в этот день.

Я не говорю что ты жирная, просто если бы серенький волчок пришел к тебе кусать за бочок, он бы себе пасть разорвал.

Купил себе большой монитор, чтобы все кто приходит в гости говорили: "Ого, какой он у тебя огромный!". И соседи это слышали.

- Девушка, это вы вчера танцевали на столе в нижнем белье?

- Я? В нижнем белье? Да вы рано ушли!

- Я наполовину вампир.

- В смысле?

- Пью…

Я догадывался, что на свиданиях с девушками иногда веду себя скучно.

Но когда она вдруг замолчала, достала ручку и начала решать судоку, я понял, что сегодня я побил все рекорды...

Если вы обладаете отличным чувством юмора, то бессмертные анекдоты о Вовочке обязательно подарят вам хорошее настроение.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты