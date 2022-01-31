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Если хочешь найти потерявшихся когда-то родственников, купи дом у моря: веселые анекдоты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Если хочешь найти потерявшихся когда-то родственников, купи дом у моря: веселые анекдоты Новость обновлена 31 января 2022, 11:50

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот день

Чтобы вы не грустили в этот холодный зимний день, "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

Археологи на раскопках нашли орудия труда 10 века. Уже в 10- веке люди закапывали орудия труда, чтобы не работать.

Гороскоп на завтра. У оптимистов будет все плохо, но они не заметят. У пессимистов будет все хорошо, но им опять не понравится.

— Сынок, пока наша мама в командировке мы должны сами себе готовить.

— Хорошо папа, но я не умею.

— Значит так, для начала учимся готовить фрикадельки… берём пельмешку и очищаем её от кожуры…

Больница. Хирург подкалывает патологоанатома:

— Вы — единственный врач, который ни разу не сделал своим пациентам лучше.

Патологоанатом парирует:

— Я — единственный врач в больнице, который ни разу не сделал своим пациентам хуже.

Сидел дома, было грустно. Пришёл друг и сказал:

— Не грусти, сейчас спою.

И ведь споил, сволочь!

Еще больше смешных анекдотов в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.

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