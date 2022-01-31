Если хочешь найти потерявшихся когда-то родственников, купи дом у моря: веселые анекдоты
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Чтобы вы не грустили в этот холодный зимний день, "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
Археологи на раскопках нашли орудия труда 10 века. Уже в 10- веке люди закапывали орудия труда, чтобы не работать.
Гороскоп на завтра. У оптимистов будет все плохо, но они не заметят. У пессимистов будет все хорошо, но им опять не понравится.
— Сынок, пока наша мама в командировке мы должны сами себе готовить.
— Хорошо папа, но я не умею.
— Значит так, для начала учимся готовить фрикадельки… берём пельмешку и очищаем её от кожуры…
Больница. Хирург подкалывает патологоанатома:
— Вы — единственный врач, который ни разу не сделал своим пациентам лучше.
Патологоанатом парирует:
— Я — единственный врач в больнице, который ни разу не сделал своим пациентам хуже.
Сидел дома, было грустно. Пришёл друг и сказал:
— Не грусти, сейчас спою.
И ведь споил, сволочь!
Еще больше смешных анекдотов в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.