Сторож склада бижутерии живет очень бедно, но очень красиво: лучшие анекдоты
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Прощаемся с январем на позитивной ноте! "Телеграф" делится порцией забавных анекдотов и шуток, прочитав которые вы будете смеяться до слез.
Этим летом самая популярная косметическая операция — восстановление формы ушных раковин оттопыренных от постоянного ношения маски.
- Как делают черную икру?
- У кильки выкалывают глаза.
- А как делают красную икру?
- Кильку доводят до истерики и выкалывают глаза.
Знакомые и друзья начали жениться. Перестал общаться с ними, а то вдруг это заразно.
- Смилуйтесь, прошу вас! У меня жена и пятеро детей…
- Я все понимаю, братан, но мы вынуждены тебя отпустить вместе с остальными заложниками.
В комнату вбегает бледная горничная:
- Мадам! Ваш муж лежит без дыхания посреди гостиной, в руке у него какая-то бумажка, а рядом сверток.
- Наконец-то прибыла заказанная мною шуба!
Если вы обладаете отличным чувством юмора, то анекдоты о стоматологах обязательно подарят вам хорошее настроение.