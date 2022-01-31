Сторож склада бижутерии живет очень бедно, но очень красиво: лучшие анекдоты

Забавные шутки для хорошего настроения в этот вечер

Прощаемся с январем на позитивной ноте! "Телеграф" делится порцией забавных анекдотов и шуток, прочитав которые вы будете смеяться до слез.

Этим летом самая популярная косметическая операция — восстановление формы ушных раковин оттопыренных от постоянного ношения маски.

- Как делают черную икру? - У кильки выкалывают глаза. - А как делают красную икру? - Кильку доводят до истерики и выкалывают глаза.

Знакомые и друзья начали жениться. Перестал общаться с ними, а то вдруг это заразно.

- Смилуйтесь, прошу вас! У меня жена и пятеро детей… - Я все понимаю, братан, но мы вынуждены тебя отпустить вместе с остальными заложниками.

В комнату вбегает бледная горничная: - Мадам! Ваш муж лежит без дыхания посреди гостиной, в руке у него какая-то бумажка, а рядом сверток. - Наконец-то прибыла заказанная мною шуба!

Если вы обладаете отличным чувством юмора, то анекдоты о стоматологах обязательно подарят вам хорошее настроение.