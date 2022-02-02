Во всем мире 25–й кадр действует на подсознание и только в Эстонии он действует на нервы: веселые шутки

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

Чтобы сэкономить на бензине, Василий отвозил тёщу на дачу в субботу, а забирал в ноябре.

Найдя мой рентген носовых пазух у себя в сумке (череп с открытым ртом), мой муж не нашел ничего лучше, чем показать его коллегам по работе и сказать: это моя жена!

А вот я обязан жизнью Филиппу Киркорову. В 2009 году я попал в страшную автокатастрофу, после которой год лежал в коме, пока медсестра не включила "Самая- самая". Тут я встал и выключил!

Я не говорю что ты жирная, просто если бы серенький волчок пришел к тебе кусать за бочок, он бы себе пасть разорвал.

Как объяснить людям, что времена средневековья прошли, и за чтение книг, и за саморазвитие на костре больше не сжигают?

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.