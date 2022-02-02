Не прогуливай работу — начальство может заметить, что без тебя лучше: позитивные шутки на вечер
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Прикольные анекдоты, которые подарят нашим читателям прекрасное настроение и улыбки в этот вечер. Новая подборка юморных шуток от "Телеграфа".
Кто после расставания больше не мониторит бывших и не следит за их жизнями, тот даже круче героев боевиков, которые не оборачиваются на взрыв.
Если бы на выборах голocовaли за то, кого из депутатoв пocaдить, то явка избиpaтелей была бы близкa к 100%.
Почему новый век начинается с 2001-го года, а не с 2000?
Потому что новый ящик начинается с двадцать первой бутылки, а на двадцатой заканчивается предыдущий!
Я никак не могу понять, каким образом, наши дорожники умудряются так ювелирно воспроизвести все ямы и колдобины на дороге, всего лишь через три месяца после ремонта.
Все удивляются почему алкоголики не болеют и живут до 100 лет, но никто не обращает внимания что они делают, чтобы пережить похмелье. И минералочки попьют, и супчика поедят, и витаминок выпьют. Я уже молчу про обильное питьё жидкости. Алкоголизм — новый ЗОЖ.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.