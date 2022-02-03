Целуй медленно, прощай быстро, кастрюльку от гречки мой сразу: смешная подборка анекдотов
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот морозный зимний день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
— Мама, а правда, что куриный бульон помогает при простуде?
— Да, дочка.
— А почему?
— Потому что в курочке много антибиотиков.
— Холмс, а почему мужчины готовят лучше женщин?
— Так это же элементарно, Ватсон, ведь женщины готовят для мужчин, а мужчины готовят для себя.
— Что унылая такая?
— Чуть ребенку утренник не сорвала.
— ???
— Воспитательница, велела родителям быть в масках…
— И что? Они же в каждой аптеке.
— Вот все такие умные были! Одна я, как дура: в маске крокодила!
— Вовочка, ты повесил белье?
— Нет, мам, я решил его помиловать!
Сегодня у меня музыкальное отношение к жизни… Мне все по барабану!
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