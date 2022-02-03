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Целуй медленно, прощай быстро, кастрюльку от гречки мой сразу: смешная подборка анекдотов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Целуй медленно, прощай быстро, кастрюльку от гречки мой сразу: смешная подборка анекдотов Новость обновлена 03 февраля 2022, 12:28

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами

Поднимите себе и своим близким настроение в этот морозный зимний день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

— Мама, а правда, что куриный бульон помогает при простуде?

— Да, дочка.

— А почему?

— Потому что в курочке много антибиотиков.

— Холмс, а почему мужчины готовят лучше женщин?

— Так это же элементарно, Ватсон, ведь женщины готовят для мужчин, а мужчины готовят для себя.

— Что унылая такая?

— Чуть ребенку утренник не сорвала.

— ???

— Воспитательница, велела родителям быть в масках…

— И что? Они же в каждой аптеке.

— Вот все такие умные были! Одна я, как дура: в маске крокодила!

— Вовочка, ты повесил белье?

— Нет, мам, я решил его помиловать!

Сегодня у меня музыкальное отношение к жизни… Мне все по барабану!

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о дочерях, вам сюда.

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