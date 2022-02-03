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Шерстяные носки - это навязанные бабушкой ценности: свежие анекдоты для хорошего настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Шерстяные носки - это навязанные бабушкой ценности: свежие анекдоты для хорошего настроения Новость обновлена 03 февраля 2022, 18:15

Эти шутки подарят вам отличное настроение на весь вечер

"Телеграф" желает своим читателям только отличного настроения! Анекдоты, которые не оставят места грусти в этот вечер.

Розочка с утра измерила объем бедер и поняла, что плацдарм для приключений таки снова увеличился.

Витя понял, что у него не все в порядке, когда медсестры начали фотографироваться с его манту.

Помните, в детстве когда оставались в гостях на ночь, на вторую ночь чувствуешь себя чужим и хочешь к мамочке? Так вот, замужем та же фигня.

Девушки взрослеют быстрее мальчиков, у мальчиков грудь начинает появляться только годам к сорока.

После того как я полностью раскрылся своему психоаналитику — произошла попытка самоубийства. Слава богу, его удалось спасти.

Если вы обладаете отличным чувством юмора, то бессмертные анекдоты о Вовочке обязательно подарят вам хорошее настроение.

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