Шерстяные носки - это навязанные бабушкой ценности: свежие анекдоты для хорошего настроения
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"Телеграф" желает своим читателям только отличного настроения! Анекдоты, которые не оставят места грусти в этот вечер.
Розочка с утра измерила объем бедер и поняла, что плацдарм для приключений таки снова увеличился.
Витя понял, что у него не все в порядке, когда медсестры начали фотографироваться с его манту.
Помните, в детстве когда оставались в гостях на ночь, на вторую ночь чувствуешь себя чужим и хочешь к мамочке? Так вот, замужем та же фигня.
Девушки взрослеют быстрее мальчиков, у мальчиков грудь начинает появляться только годам к сорока.
После того как я полностью раскрылся своему психоаналитику — произошла попытка самоубийства. Слава богу, его удалось спасти.
Если вы обладаете отличным чувством юмора, то бессмертные анекдоты о Вовочке обязательно подарят вам хорошее настроение.