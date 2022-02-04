Девушки, помните: во время диеты сало надо есть без хлеба! Анекдоты для худеющих к лету
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На нашем сайте собрана подборка анекдотов и уморительных шуток про диеты для тех, кто после всех новогодних и рождественских праздников начал стремиться к совершенному телу, готовясь к лету. Читаем, улыбаемся, а может даже и смеемся!
Всю ночь она стонала в подушку и изнывала от нестерпимого желания. Сон был тревожный и прерывистый. До окончания диеты оставалось два часа…
На пятый день диеты начались сны сексуального характера: большая комната, я лежу голый в ванне, наполненной борщом!
- Доктор, помогите, мне надо срочно похудеть!
- Вот вам новая эффективная диета — будете сдавать кровь на анализы 3 раза в день: утром, днем и вечером.
- Но перед сдачей крови нельзя ничего есть!
- Так в этом и есть весь смысл диеты!
Сегодня в 2 часа ночи был подписан акт о безоговорочной капитуляции диеты, сдавшейся на радость победителю — беспощадному жору.
На седьмой день диеты у меня появилось странное видение: дверь в комнату открывается, в нее заглядывает холодильник, пристально смотрит на меня, и тихонько закрывает дверь.
Стоить напомнить, что для сохранения мотивации в вопросах похудения нам как никогда нужна поддержка близких людей. Анекдоты о семейных отношениях поднимут настроение в эту пятницу!