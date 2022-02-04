Девушки, помните: во время диеты сало надо есть без хлеба! Анекдоты для худеющих к лету

- Доктор, помогите, мне надо срочно похудеть!

- Вот вам новая эффективная диета — будете сдавать кровь на анализы 3 раза в день: утром, днем и вечером.

- Но перед сдачей крови нельзя ничего есть!

- Так в этом и есть весь смысл диеты!