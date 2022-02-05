Пятница-развратница: уморительные анекдоты, которые заставят смеяться до слез

Пускай ваш вечер будет наполнен позитивом с нашими новыми шутками

В эту пятницу "Телеграф" желает своим читателям только отличного настроения! Анекдоты, которые не оставят места грусти в этот вечер.

Почему мужья так боятся своих жен? Что жены могут им сделать? Ну настроение испортить, ну жизнь отравить, ну и все.

Наблюдая, как ранее незнакомые животные обнюхивают друг друга, я подумала — ведь за эти секунды они узнают друг о друге гораздо больше, чем люди, которые пообщались несколько часов после знакомства.

- Что самое худшее в одиночестве? - То, что некому почесать, когда сам не можешь достать туда, где чешется.

В детстве как-то не задумываешься, что Каспер — это дух мертвого ребенка.

О том, что людям свойственно делиться наболевшим, лучше всех знает врач-венеролог.

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.