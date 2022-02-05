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Что бы ни случилось, улыбайся. Людей это бесит: уморительные анекдоты для поднятия настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Что бы ни случилось, улыбайся. Людей это бесит: уморительные анекдоты для поднятия настроения Новость обновлена 05 февраля 2022, 10:58

Эта порция веселых шуток поднимет вам настроение на целый день

Поднимите себе и своим близким настроение в этот неповторимый день. "Телеграф" подготовил новую порцию веселых анекдотов, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.

- Милая, знаешь почему я люблю зиму больше, чем лето?

- Ну откуда же мне знать.

- Потому что зимой я большой и теплый няша, а летом жирный, потный мудак.

Если вампиры навсегда остаются в том возрасте, в котором стали вампирами, то я уже не хочу…

Я из тех, кто достает мобильник из кармана, чтобы посмотреть время, потом убирает его и вспоминает, что забыл время посмотреть.

- Жизнь в доме шла спокойно, пока жена не заметила, что наша соседка моет лестничную клетку моими трусами.

Зять — теще:

- Почему вы не постучались перед тем, как зайти к нам в комнату?

- А я в замочную скважину увидела, что уже можно заходить.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о женихах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты