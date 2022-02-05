Что бы ни случилось, улыбайся. Людей это бесит: уморительные анекдоты для поднятия настроения
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот неповторимый день. "Телеграф" подготовил новую порцию веселых анекдотов, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.
- Милая, знаешь почему я люблю зиму больше, чем лето?
- Ну откуда же мне знать.
- Потому что зимой я большой и теплый няша, а летом жирный, потный мудак.
Если вампиры навсегда остаются в том возрасте, в котором стали вампирами, то я уже не хочу…
Я из тех, кто достает мобильник из кармана, чтобы посмотреть время, потом убирает его и вспоминает, что забыл время посмотреть.
- Жизнь в доме шла спокойно, пока жена не заметила, что наша соседка моет лестничную клетку моими трусами.
Зять — теще:
- Почему вы не постучались перед тем, как зайти к нам в комнату?
- А я в замочную скважину увидела, что уже можно заходить.
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