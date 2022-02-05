Мужская уборка заканчивается тогда, когда нашлась пропажа: анекдоты на вечер для вашей улыбки

Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот февральский вечер.

Иногда я просто хочу, чтобы меня кто-нибудь обнял и сказал: "Я знаю, трудно. Но все будет хорошо! Вот тебе шоколадка и 6 миллионов долларов".

Если вы затопили соседей, и они стучат к вам в дверь — обильно намочите свой потолок, и идите вместе с ними разбираться этажом выше.

Парень зазывает молодую жену посетить нудистский пляж. Она: - Вась, да не пойду я с тобой. Люди же подумают, что за тебя по расчету вышла!

Баб не поймешь — она с радостью рассказывала, что купила эти трусики специально для меня, но потом расстроилась, когда я их надел.

- Коля, сынок, ты тоже думаешь, что я плохой отец? - Я Паша. А Колю уже мама забрала.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.