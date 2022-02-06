Укр

Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар: юморные шутки на утро

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
25
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар: юморные шутки на утро

Новая порция анекдотов для вашей улыбки в это воскресное утро

Воскресенье — это день, когда можно со спокойной душой отдохнуть, готовясь к рутинному понедельнику. Чтобы энтузиазм никуда не испарился, советуем поднять себе настроение с нашими новыми анекдотами и шутками, которые заставят смеяться до слез!

Войдя в палату, врач с ужасом видит, что сиделка изо всех сил трясет больного.

- Что вы делаете? Вы с ума сошли!

- Извините, доктор, но я забыла, что лекарство, которое я ему дала, надо перед употреблением взбалтывать.

- А я вон с той девушкой за одной партой сидел, потом мы поженились, детей нарожали.

- А потом?

- Потом? Рассадили нас.

- Моня, какой все-таки грех, что у нашей Софочки ребенок родился до свадьбы…

- Так что здесь такого? Откуда он мог знать, когда свадьба?

Я понял, почему медики берут кровь из безымянного пальца. Это самый слабый палец на руке, и поэтому он не может дать сдачи за причиненную ему боль.

- Послушай, жена, с тех пор, как мы стали давать нашему сорванцу деньги за хорошие отметки, он стал носить домой только пятерки! Что ты думаешь по этому поводу?

- Похоже, они делят выручку с учителем.

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты