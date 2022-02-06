Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар: юморные шутки на утро

Новая порция анекдотов для вашей улыбки в это воскресное утро

Воскресенье — это день, когда можно со спокойной душой отдохнуть, готовясь к рутинному понедельнику. Чтобы энтузиазм никуда не испарился, советуем поднять себе настроение с нашими новыми анекдотами и шутками, которые заставят смеяться до слез!

Войдя в палату, врач с ужасом видит, что сиделка изо всех сил трясет больного. - Что вы делаете? Вы с ума сошли! - Извините, доктор, но я забыла, что лекарство, которое я ему дала, надо перед употреблением взбалтывать.

- А я вон с той девушкой за одной партой сидел, потом мы поженились, детей нарожали. - А потом? - Потом? Рассадили нас.

- Моня, какой все-таки грех, что у нашей Софочки ребенок родился до свадьбы… - Так что здесь такого? Откуда он мог знать, когда свадьба?

Я понял, почему медики берут кровь из безымянного пальца. Это самый слабый палец на руке, и поэтому он не может дать сдачи за причиненную ему боль.

- Послушай, жена, с тех пор, как мы стали давать нашему сорванцу деньги за хорошие отметки, он стал носить домой только пятерки! Что ты думаешь по этому поводу? - Похоже, они делят выручку с учителем.

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