Как хорошо быть пессимистом. Ты или прав, или приятно удивлён: смешные анекдоты на вечер

В 2026 г. на смену короновирусу придёт какой-нибудь взрывной понос, и все будут с ностальгией вспоминать о масках на лице. Зато в очереди в магазине: "Мужчина, где ваш памперс?! Без памперсов не обслуживаем". А ты: "Щас надену". И достаёшь памперс, который носишь с апреля прошлого года.