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Как хорошо быть пессимистом. Ты или прав, или приятно удивлён: смешные анекдоты на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как хорошо быть пессимистом. Ты или прав, или приятно удивлён: смешные анекдоты на вечер Новость обновлена 06 февраля 2022, 17:09

Уморительные шутки на вечер, которые заставят вас смеяться до слез

Прощаемся с воскресеньем на позитивной ноте! "Телеграф" делится порцией забавных анекдотов и шуток, прочитав которые вы будете смеяться до слез.

В 2026 г. на смену короновирусу придёт какой-нибудь взрывной понос, и все будут с ностальгией вспоминать о масках на лице. Зато в очереди в магазине: "Мужчина, где ваш памперс?! Без памперсов не обслуживаем". А ты: "Щас надену". И достаёшь памперс, который носишь с апреля прошлого года.

Вышла во двор гулять с сыном… дети вокруг — Афродита, Виолетта, Станислава, Макар, Родион, Дионис, Елисей, Белладонна, Аэлита… И только я одна, как дура, вывела гулять Андрюшу…

Один ученый изобрел машину времени, но пользуется ею только для того, чтобы отправляться в прошлое и подсказывать авторам "Симпсонов" сценарные ходы.

Принц Чарльз вылечился от коронавируса за несколько дней.

Да-с, не пристает к нему корона…

-Вовочка, ты выучил наизусть "Письмо Онегина к Татьяне"?

— Нет.

— Почему?

— Потому что чужие письма читать некультурно!

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пицце, вам сюда.

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