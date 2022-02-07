Продавец шаурмы, меняя пеленки своему ребенку, по привычке добавил салат и майонез: уморительные шутки
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Позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения. Посмейтесь вместе с нами!
— Помоги мне сидеть на диете — сказала жена мужу, в надежде на то, что они вместе будут правильно питаться и морально поддерживать друг друга.
— Без проблем — сказал муж, и в одно лицо сожрал всю еду в холодильнике.
Тонет судно. Командир обращается к матросам:
— Ребята, кто-нибудь умеет молиться?
— Я умею! — отвечает один матрос.
— Отлично, сынок, молись! А то у нас одного спасательного жилета не хватает.
На производстве ботекса произошла утечка. Сейчас рабочие пытаются закатать гигантскую губу обратно в чан.
— Смотрю сейчас "Красавица и чудовище"…и знаешь, я бы тебя любила, даже если бы ты был чудовищем!
— Я бы тебя тоже любил, если бы ты была красавицей.
С точки зрения твоей собаки ты тоже не особо умный, если постоянно срёшь туда, откуда она пьёт воду.
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