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Продавец шаурмы, меняя пеленки своему ребенку, по привычке добавил салат и майонез: уморительные шутки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Продавец шаурмы, меняя пеленки своему ребенку, по привычке добавил салат и майонез: уморительные шутки

Порция смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете смеяться весь день

Позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения. Посмейтесь вместе с нами!

— Помоги мне сидеть на диете — сказала жена мужу, в надежде на то, что они вместе будут правильно питаться и морально поддерживать друг друга.

— Без проблем — сказал муж, и в одно лицо сожрал всю еду в холодильнике.

Тонет судно. Командир обращается к матросам:

— Ребята, кто-нибудь умеет молиться?

— Я умею! — отвечает один матрос.

— Отлично, сынок, молись! А то у нас одного спасательного жилета не хватает.

На производстве ботекса произошла утечка. Сейчас рабочие пытаются закатать гигантскую губу обратно в чан.

— Смотрю сейчас "Красавица и чудовище"…и знаешь, я бы тебя любила, даже если бы ты был чудовищем!

— Я бы тебя тоже любил, если бы ты была красавицей.

С точки зрения твоей собаки ты тоже не особо умный, если постоянно срёшь туда, откуда она пьёт воду.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про учебу, вам сюда.

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