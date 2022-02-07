Пеший туризм — это топ-топ за свои деньги: веселая подборка шуток на вечер

Пускай ваш вечер будет наполнен позитивом с нашими новыми шутками

В этот понедельник "Телеграф" желает своим читателям только отличного настроения! Анекдоты, которые не оставят места грусти в этот вечер.

Определять время по стрелкам очень просто. Если ты помнишь группу стрелки, твое время подходит к концу

Заметили, что женщины у которых есть дети, умнее бездетных? Это потому что фиксиков смотрят.

Жена следователя всегда находила улики измены мужа, а если не находила, то подкидывала.

Убедил девушку перенести свадьбу на максимально красивую дату — 22.02.2222.

Что такое средний возраст? — Это когда тебе всё равно, куда идёт жена — лишь бы не тащиться вместе с ней

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