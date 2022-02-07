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Пеший туризм — это топ-топ за свои деньги: веселая подборка шуток на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Пеший туризм — это топ-топ за свои деньги: веселая подборка шуток на вечер Новость обновлена 07 февраля 2022, 17:51

Пускай ваш вечер будет наполнен позитивом с нашими новыми шутками

В этот понедельник "Телеграф" желает своим читателям только отличного настроения! Анекдоты, которые не оставят места грусти в этот вечер.

Определять время по стрелкам очень просто.

Если ты помнишь группу стрелки, твое время подходит к концу

Заметили, что женщины у которых есть дети, умнее бездетных?

Это потому что фиксиков смотрят.

Жена следователя всегда находила улики измены мужа, а если не находила, то подкидывала.

Убедил девушку перенести свадьбу на максимально красивую дату — 22.02.2222.

Что такое средний возраст?

— Это когда тебе всё равно, куда идёт жена — лишь бы не тащиться вместе с ней

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.

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