Не знаю как у вас, в моем доме подарки на 8 марта лежат под елочкой: уморительные анекдоты

Совместимость не по гороскопу надо проверять, а по совместному ремонту.

Уже после первого будет понятно: хотите вы с этим человеком жизнь прожить или никогда больше не здороваться с этой тупой, криворукой, ленивой, не способной на компромиссы омерзительной скотиной.