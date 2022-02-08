Не знаю как у вас, в моем доме подарки на 8 марта лежат под елочкой: уморительные анекдоты
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения!
Сегодня ходили с женой в магазин за продуктами. Публично, при ней, я купил себе пару носков, дезодорант, лезвия и пену для бритья. Шах и мат, любимая.
Совместимость не по гороскопу надо проверять, а по совместному ремонту.
Уже после первого будет понятно: хотите вы с этим человеком жизнь прожить или никогда больше не здороваться с этой тупой, криворукой, ленивой, не способной на компромиссы омерзительной скотиной.
В автосервисе.
— Мастер, в моей машине потолок прожгли сигаретой! Нужен срочный ремонт!
— Срочный ремонт необходим, когда потолок женскими шпильками истыкан, а у вас можно в рабочем порядке…
Батюшка Сергий тридцать дней замаливал грехи, но концерт Prodigy того стоил.
— Как называется кусок мяса в зубах у акулы?
— Никудышный пловец.
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