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Не знаю как у вас, в моем доме подарки на 8 марта лежат под елочкой: уморительные анекдоты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не знаю как у вас, в моем доме подарки на 8 марта лежат под елочкой: уморительные анекдоты

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами

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Сегодня ходили с женой в магазин за продуктами. Публично, при ней, я купил себе пару носков, дезодорант, лезвия и пену для бритья. Шах и мат, любимая.

Совместимость не по гороскопу надо проверять, а по совместному ремонту.

Уже после первого будет понятно: хотите вы с этим человеком жизнь прожить или никогда больше не здороваться с этой тупой, криворукой, ленивой, не способной на компромиссы омерзительной скотиной.

В автосервисе.

— Мастер, в моей машине потолок прожгли сигаретой! Нужен срочный ремонт!

— Срочный ремонт необходим, когда потолок женскими шпильками истыкан, а у вас можно в рабочем порядке…

Батюшка Сергий тридцать дней замаливал грехи, но концерт Prodigy того стоил.

— Как называется кусок мяса в зубах у акулы?

— Никудышный пловец.

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