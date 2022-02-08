Скажите мне как художник художнику, где мне сегодня нарисоваться? Смешные анекдоты для вашего настроения
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Развеселитесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения!
Спортивные новости. Группа умных альпинистов обошла Эверест…
Посмотрела с утра правде в глаза… И решила накраситься.
— После праздников встала на весы, сошла с них… Через часик опять встала… Поняла — слёзы ничего не весят!
"Это безрассудство", — заметил опыт. "Попробуй", — шепнула мечта. "Девять лет колонии строгого режима", — сказали в суде.
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