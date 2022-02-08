Скажите мне как художник художнику, где мне сегодня нарисоваться? Смешные анекдоты для вашего настроения

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами.

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Спортивные новости. Группа умных альпинистов обошла Эверест…

Посмотрела с утра правде в глаза… И решила накраситься.

— После праздников встала на весы, сошла с них… Через часик опять встала… Поняла — слёзы ничего не весят!

"Это безрассудство", — заметил опыт. "Попробуй", — шепнула мечта. "Девять лет колонии строгого режима", — сказали в суде.

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