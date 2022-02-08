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Учёные из Института интриги выяснили кое-что интересное: подборка вечерних анекдотов

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Учёные из Института интриги выяснили кое-что интересное: подборка вечерних анекдотов

Пусть ваш вечер будет наполнен позитивом.

После тяжелого рабочего дня поднимите себе настроение и зарядитесь на весь вечер. С анекдотами от "Телеграфа" вы не будете скучать.

- Ты сангвиник или флегматик?

- Я Виталик.

- Что-то больной вы мне не нравитесь…

- Да и вы доктор, не красавец.

"Еще два блинчика, и расходимся! " — шептали Ленке швы на юбке.

- Сегодня на ужин гречка.

- С чем?

- С чем я тебя и поздравляю.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.

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#Анекдоты #Смешные анекдоты #Анекдот дня