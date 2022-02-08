Учёные из Института интриги выяснили кое-что интересное: подборка вечерних анекдотов
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После тяжелого рабочего дня поднимите себе настроение и зарядитесь на весь вечер. С анекдотами от "Телеграфа" вы не будете скучать.
- Ты сангвиник или флегматик?
- Я Виталик.
- Что-то больной вы мне не нравитесь…
- Да и вы доктор, не красавец.
"Еще два блинчика, и расходимся! " — шептали Ленке швы на юбке.
- Сегодня на ужин гречка.
- С чем?
- С чем я тебя и поздравляю.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.