На совести были видны явные следы угрызений: утренние анекдоты для хорошего настроения

Порция смешных анекдотов, после прочтения которых, вы будете смеяться весь день.

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.

- Правильно говорят: молчи и сойдёшь за умного. - Почему? - Где ты видел молчащего дурака?

В китайском ресторане блюдо "Дары моря" сожрало двух посетителей и официанта.

На дуэли. - Сударь, какая-то у Вас странная шпага! - Это арматура, сэр..

Мужчина со смешной фамилией Стакан назвал своих детей Рома и Джина .

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стюардессах, вам сюда.