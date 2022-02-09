На совести были видны явные следы угрызений: утренние анекдоты для хорошего настроения
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Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.
- Правильно говорят: молчи и сойдёшь за умного.
- Почему?
- Где ты видел молчащего дурака?
В китайском ресторане блюдо "Дары моря" сожрало двух посетителей и официанта.
На дуэли.
- Сударь, какая-то у Вас странная шпага!
- Это арматура, сэр..
Мужчина со смешной фамилией Стакан назвал своих детей Рома и Джина .
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