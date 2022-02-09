Добренький от доброго отличается хитроватой улыбкой: забавные анекдоты на вечер
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Чтобы вы не грустили в этот холодный вечер, "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные.
Монтажник, который боится высоты намного опаснее голубя.
Жена приходит домой, выкладывает водку, закуску, спрашивает:
— Почему ты футбол не смотришь?
Муж:
— Сильно?
Жена:
— Неееет… Бампер, фара… фары, капот.
На планете уже более семи миллиардов человек, не считая приезжих.
Если у мужчины есть лишний вес, но нет денег, то он жирный.
А если деньги есть, то медвежонок.
Еще больше смешных анекдотов в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.