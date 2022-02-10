Укр

Когда в организм попадает слишком много работы, он начинает вырабатывать антидела: новые жизненные анекдоты

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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Когда в организм попадает слишком много работы, он начинает вырабатывать антидела: новые жизненные анекдоты

Веселые шутки, которые зарядят позитивом на весь день.

Сделай сам свой день. "Телеграф" подготовил новую порцию юморных шуток для поднятия настроения.

- Вы любите Кафку?

- Да, грефневую!

Иван Царевич не был джентльменом и часто напоминал жене о ее прошлом:

- А ты сиди и не квакай!

Звонит одна пиявка по телефону другой:

- Алло?

- Алло! Я тебя не отрываю?!

Время склеивания суперклеем:

Керамика — 60 сек.

Сталь — 30 сек.

Дерево — 20 сек.

Пальцы — моментально.

Увидел в телефоне жены номер с подписью "Любимый"

Набрал ради интереса

Ответил мужской голос

Спрашиваю: "Вы кто?"

Ответ: "Любимый, Семен Израилевич, дамский мастер… Задолбали уже…"

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о животных, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты #Смешные анекдоты