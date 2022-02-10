Когда в организм попадает слишком много работы, он начинает вырабатывать антидела: новые жизненные анекдоты
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Сделай сам свой день. "Телеграф" подготовил новую порцию юморных шуток для поднятия настроения.
- Вы любите Кафку?
- Да, грефневую!
Иван Царевич не был джентльменом и часто напоминал жене о ее прошлом:
- А ты сиди и не квакай!
Звонит одна пиявка по телефону другой:
- Алло?
- Алло! Я тебя не отрываю?!
Время склеивания суперклеем:
Керамика — 60 сек.
Сталь — 30 сек.
Дерево — 20 сек.
Пальцы — моментально.
Увидел в телефоне жены номер с подписью "Любимый"
Набрал ради интереса
Ответил мужской голос
Спрашиваю: "Вы кто?"
Ответ: "Любимый, Семен Израилевич, дамский мастер… Задолбали уже…"
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