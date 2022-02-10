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Недостаточно быть скромным, нужно, чтобы все об этом знали: позитивные шутки на вечер

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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Недостаточно быть скромным, нужно, чтобы все об этом знали: позитивные шутки на вечер

Пусть ваш вечер будет наполнен позитивом.

Прикольные анекдоты, которые подарят нашим читателям прекрасное настроение и улыбки в этот вечер. Новая подборка юморных шуток от "Телеграфа".

- Ну, вот смотри, сына – ставишь тумблер на "Синтетика: интенсивная стирка" и стираешь что тебе надо и сколько надо.

- Но там же еще штук 15 опций!?

- На них не обращай внимания – это для женщин.

Боишься прыгать с парашютом? Смело прыгай без него!

- Не понимаю, как они сломали мой пароль!

- А какой был?

- Год канонизации святого Доминика.

- А это какой год?

- 1234-й !

- Яков Соломонович, шо ви такой грустный?

- Эх… Сын женится…

- Таки ведь радоваться надо! Невесту как зовут?

- Николай…

- Да… Не еврейское имя…

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.

Теги:
#Юмор #Анекдоты #Смешные анекдоты