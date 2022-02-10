Недостаточно быть скромным, нужно, чтобы все об этом знали: позитивные шутки на вечер
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Прикольные анекдоты, которые подарят нашим читателям прекрасное настроение и улыбки в этот вечер. Новая подборка юморных шуток от "Телеграфа".
- Ну, вот смотри, сына – ставишь тумблер на "Синтетика: интенсивная стирка" и стираешь что тебе надо и сколько надо.
- Но там же еще штук 15 опций!?
- На них не обращай внимания – это для женщин.
Боишься прыгать с парашютом? Смело прыгай без него!
- Не понимаю, как они сломали мой пароль!
- А какой был?
- Год канонизации святого Доминика.
- А это какой год?
- 1234-й !
- Яков Соломонович, шо ви такой грустный?
- Эх… Сын женится…
- Таки ведь радоваться надо! Невесту как зовут?
- Николай…
- Да… Не еврейское имя…
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.