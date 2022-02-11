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Веселые анекдоты от А до Я: свежая подборка смешных шуток

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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Веселые анекдоты от А до Я: свежая подборка смешных шуток

Пусть пятница будет наполнена позитивом.

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

- Коля, где ты так напился?

- Понимаешь, я попал в отвратительную компанию. Нас было четверо, а у меня с собой была бутылка водки. А эти трое не захотели пить.

Моня у доктора прошел все обследования. Доктор записывает все в карточку и говорит:

- Я вам так скажу, Моня, что алкоголь — это медленный яд.

- Ой, доктор, а куда мне спешить.

Что вам сказать, друзья...

Когда мужчина уже не способен любить женщину, он начинает любить Родину, партию, профсоюз и пельмени…

- Софочка, что случилось?

- Ой, Фима, что может быть хуже — откусив яблоко, обнаружить там червяка?

- Софочка, хуже, когда откусываешь яблоко и обнаруживаешь половину червяка.

- Сережа, давай останемся друзьями.

- Нет, Ленка, не получится. Понимаешь, между нашей с тобой дружбой кое-что встает. И это кое-что я не могу потом уложить целый вечер.

- Я вам скажу, что эти сувениры: водка и матрешка очень похожи. Открываешь одну, а там вторая и третья…

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

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Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты