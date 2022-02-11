Веселые анекдоты от А до Я: свежая подборка смешных шуток
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 63
Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.
- Коля, где ты так напился?
- Понимаешь, я попал в отвратительную компанию. Нас было четверо, а у меня с собой была бутылка водки. А эти трое не захотели пить.
Моня у доктора прошел все обследования. Доктор записывает все в карточку и говорит:
- Я вам так скажу, Моня, что алкоголь — это медленный яд.
- Ой, доктор, а куда мне спешить.
Что вам сказать, друзья...
Когда мужчина уже не способен любить женщину, он начинает любить Родину, партию, профсоюз и пельмени…
- Софочка, что случилось?
- Ой, Фима, что может быть хуже — откусив яблоко, обнаружить там червяка?
- Софочка, хуже, когда откусываешь яблоко и обнаруживаешь половину червяка.
- Сережа, давай останемся друзьями.
- Нет, Ленка, не получится. Понимаешь, между нашей с тобой дружбой кое-что встает. И это кое-что я не могу потом уложить целый вечер.
- Я вам скажу, что эти сувениры: водка и матрешка очень похожи. Открываешь одну, а там вторая и третья…
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.