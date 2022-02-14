Мужики, кто дарил одну сережку 14 февраля, а вторую 8 марта? Как прошло? Шутки к празднику для отличного настроения

Прикольные шутки про День всех влюбленных — это немного ироничные, но всегда смешные приколы. Этот праздник просто не может обойтись без юмора!

"Телеграф" подготовил подборку анекдотов про 14 февраля — читайте и смейтесь до слез!

Жена рассказывает за ужином: - У нас сегодня на работе 3 девушки от какого-то неизвестного получили на День святого Валентина по огромному букету роз. Они просто шикарные! - Вот поэтому они и получили цветы…

Две женщины выбирают открытки любимому на Валентинов день. Одна говорит: - Смотри, какая красивая — "Моему котику!" - Купить, что ли, своему козлу…

- Я хочу, чтобы ты дарил цветы не только на 14 февраля и день рождение, а каждый день. - А я хочу, чтобы ты была ведьмой только на Хэллоуин, а не каждый день.

- Дорогая, что ты хочешь на 14 февраля? - Визит к косметологу на чистку лица. - Хорошо. Значит если меня спросят, что я подарил, могу смело ответить, что рыло начистил?

Жена столкнулась с мужем в торговом центре в День Святого Валентина. В руках он нёс шикарный составной авторский букет. Жена: - Это для меня? - Теперь уже да…

Также, для тех, кто воспринимает праздник День всех влюбленных с иронией, "Телеграф" подготовил подборку смешных поздравительных открыток и картинок, которые непременно поднимут настроение в этот день