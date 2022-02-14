Мужики, кто дарил одну сережку 14 февраля, а вторую 8 марта? Как прошло? Шутки к празднику для отличного настроения
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Прикольные шутки про День всех влюбленных — это немного ироничные, но всегда смешные приколы. Этот праздник просто не может обойтись без юмора!
"Телеграф" подготовил подборку анекдотов про 14 февраля — читайте и смейтесь до слез!
Жена рассказывает за ужином:
- У нас сегодня на работе 3 девушки от какого-то неизвестного получили на День святого Валентина по огромному букету роз. Они просто шикарные!
- Вот поэтому они и получили цветы…
Две женщины выбирают открытки любимому на Валентинов день. Одна говорит:
- Смотри, какая красивая — "Моему котику!"
- Купить, что ли, своему козлу…
- Я хочу, чтобы ты дарил цветы не только на 14 февраля и день рождение, а каждый день.
- А я хочу, чтобы ты была ведьмой только на Хэллоуин, а не каждый день.
- Дорогая, что ты хочешь на 14 февраля?
- Визит к косметологу на чистку лица.
- Хорошо. Значит если меня спросят, что я подарил, могу смело ответить, что рыло начистил?
Жена столкнулась с мужем в торговом центре в День Святого Валентина.
В руках он нёс шикарный составной авторский букет. Жена:
- Это для меня?
- Теперь уже да…
Также, для тех, кто воспринимает праздник День всех влюбленных с иронией, "Телеграф" подготовил подборку смешных поздравительных открыток и картинок, которые непременно поднимут настроение в этот день