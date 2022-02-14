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Мужики, кто дарил одну сережку 14 февраля, а вторую 8 марта? Как прошло? Шутки к празднику для отличного настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Мужики, кто дарил одну сережку 14 февраля, а вторую 8 марта? Как прошло? Шутки к празднику для отличного настроения Новость обновлена 14 февраля 2022, 12:28

Свежие анекдоты про День святого Валентина

Прикольные шутки про День всех влюбленных — это немного ироничные, но всегда смешные приколы. Этот праздник просто не может обойтись без юмора!

"Телеграф" подготовил подборку анекдотов про 14 февраля — читайте и смейтесь до слез!

Жена рассказывает за ужином:

- У нас сегодня на работе 3 девушки от какого-то неизвестного получили на День святого Валентина по огромному букету роз. Они просто шикарные!

- Вот поэтому они и получили цветы…

Две женщины выбирают открытки любимому на Валентинов день. Одна говорит:

- Смотри, какая красивая — "Моему котику!"

- Купить, что ли, своему козлу…

- Я хочу, чтобы ты дарил цветы не только на 14 февраля и день рождение, а каждый день.

- А я хочу, чтобы ты была ведьмой только на Хэллоуин, а не каждый день.

- Дорогая, что ты хочешь на 14 февраля?

- Визит к косметологу на чистку лица.

- Хорошо. Значит если меня спросят, что я подарил, могу смело ответить, что рыло начистил?

Жена столкнулась с мужем в торговом центре в День Святого Валентина.

В руках он нёс шикарный составной авторский букет. Жена:

- Это для меня?

- Теперь уже да…

Также, для тех, кто воспринимает праздник День всех влюбленных с иронией, "Телеграф" подготовил подборку смешных поздравительных открыток и картинок, которые непременно поднимут настроение в этот день

Теги:
#Шутки #Юмор #День Святого Валентина #День всех влюбленных #Анекдоты