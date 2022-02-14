Вот и прошёл очередной день, в котором мне не потребовались интегралы: анекдоты для хорошего настроения

Пускай ваш вечер будет наполнен позитивом с нашими новыми шутками.

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.

Нынешнее поколение в завещании будет оставлять логины и пароли от социальных сетей.

Когда Бог создал человека, он не запатентовал свое изобретение. И теперь каждый дурак может делать то же самое.

Вы замечали, что люди, которые имеют с вами одну и ту же точку зрения, как-то умнее остальных.

Первое место в мире по употреблению кофе занимает бухгалтерия , второе — поликлиника ,ну и наконец третье — Бразилия.

В субботу утром жена выдала гениальную фразу: — Давай, я помою голову, а ты — посуду и пол.

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