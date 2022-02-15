Если звенит будильник — значит лучшая часть суток уже позади: позитивная подборка анекдотов и шуток на утро

Будьте весь день на позитивной ноте! "Телеграф" делится порцией забавных анекдотов и шуток, прочитав которые вы будете смеяться до слез.

Зато ковид помогает придерживаться диеты! Ни тебе дразнящих ароматов, ни любимых вкусов…

Смеяться над именами водителей такси — это Моветон, который приедет ко мне через пять минут.

В ходе пандемии стало ясно, что запой — это не банальная пьянка, а эффективный способ самоизоляции.

С возрастом понимаешь, что самое постоянное чувство, сопровождающее тебя всю жизнь, это недостаток денег…

Представляешь, на упаковках презервативов пишут "Использовать до 2023 года". Зачем они на меня давят? К чему эта спешка?

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.