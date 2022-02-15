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Любишь ночевать у мужика — люби и мыться шампуньгелем 8 в 1: свежие анекдоты для вашей улыбки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Любишь ночевать у мужика — люби и мыться шампуньгелем 8 в 1: свежие анекдоты для вашей улыбки Новость обновлена 15 февраля 2022, 13:05

Пусть ваш день будет наполнен позитивом.

Отдохните за обедом и поднимите себе настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот февральский денек.

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Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.

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