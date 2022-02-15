Любишь ночевать у мужика — люби и мыться шампуньгелем 8 в 1: свежие анекдоты для вашей улыбки
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Пусть ваш день будет наполнен позитивом.
Отдохните за обедом и поднимите себе настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот февральский денек.
Объявление для родителей: "Вашему ребенку 13 лет… Он не умеет курить и ругаться матом? Он не пробовал водку и любовь? Приходите к нам и купите путевку в летний лагерь!"
Если бы обезьяна собрала и спрятала бананов больше, чем могла съесть, пока её стая помирала от голода, учёные изучали бы её мозг на предмет патологии. Когда же находятся особи, похожие на людей, которые делают так — они попадают на обложку журнала Forbes.
Группа математиков поймала эзотерика, утверждавшего, что все знания изначально есть в людях, и заставила его медитировать до тех пор, пока он не научится решать дифференциальные уравнения.
Тот, кто считает, что домохозяйкой быть легко, просто никогда не пытался загрузить белье в стиральную машину с пирожным в одной руке и телефоном в другой.
— Солнце мое, взгляни на меня, Моя ладонь превратилась в кулак…
— Простите, а можно мне другого проктолога?
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.
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