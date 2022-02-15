Смешная подборка шуток про мужчин и женщин: веселые анекдоты от А до Я

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Автор
49
Смешная подборка шуток про мужчин и женщин: веселые анекдоты от А до Я

Новые анекдоты для хорошего настроения в этот вечер.

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый вечер. "Телеграф" предлагает вам подборку смешных шуток от актеров Валерия Астахова и Владимира Ямненко.

- Гюльчатай, открой личико!

— Ну, открыла, дальше что?

— Ооххх! Ты ж! Как тебе паранджа идет!..

— Девушка, девушка, а вот вчера была вечеринка, вы же были на ней?

— Да!

— А это вы танцевали на столе в одном нижнем белье, да?

— А, та это вы рано ушли! …

- Галя, ну зачем ты постоянно спрашиваешь когда я на тебе женюсь, а?

- Поминаешь, Вася, мне просто приятно видеть страх в твоих глазах. Так когда?

Мужик сидит в баре, по чуть-чуть выпивает, и вдруг заходит в бар монашка. Она подходит к нему и говорит:

- Боже мой, как Вам не стыдно, как Вам не совестно, заниматься всем вот этим вот развратом?

- Секундочку, сестра, я никаким развратом не занимаюсь. Я просто выпил себе чуть-чуть, пару грамм водочки.

- Фу, ужас, как можно это пить. Это же такая гадость, она травит Вам жизнь, она портит Вам все на свете.

- Секундочку, сестра, Вы вот так начинаете резко отзываться о водке, а Вы сами-то пили когда-нибудь?

- Даже не хочу пробовать! Это гадость, это отрава, это яд.

- Но все таки, Вы пробовали, пили когда-нибудь?

- И не хочу, не пробовала!

- А Вы попробуйте, прежде чем говорить, что это гадость, что это яд.

- Ну как я могу выпить, я же монашка.

- Ну давайте я Вам в чашечку налью, чтобы никто не заметил.

- Ну не знаю, ну возьмите чашечку, из нее попробую выпить.

Мужик идет к бармену и просит у него пустую чашечку. Бармен дает чашечку и спрашивает:

- Что, сестра Анна пришла?

Жанна и Аркадий на протяжении 8-ти лет жили долго и счастливо, а потом таки встретились.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.

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