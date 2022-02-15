Смешная подборка шуток про мужчин и женщин: веселые анекдоты от А до Я

Мужик сидит в баре, по чуть-чуть выпивает, и вдруг заходит в бар монашка. Она подходит к нему и говорит:

- Боже мой, как Вам не стыдно, как Вам не совестно, заниматься всем вот этим вот развратом?

- Секундочку, сестра, я никаким развратом не занимаюсь. Я просто выпил себе чуть-чуть, пару грамм водочки.

- Фу, ужас, как можно это пить. Это же такая гадость, она травит Вам жизнь, она портит Вам все на свете.

- Секундочку, сестра, Вы вот так начинаете резко отзываться о водке, а Вы сами-то пили когда-нибудь?

- Даже не хочу пробовать! Это гадость, это отрава, это яд.

- Но все таки, Вы пробовали, пили когда-нибудь?

- И не хочу, не пробовала!

- А Вы попробуйте, прежде чем говорить, что это гадость, что это яд.

- Ну как я могу выпить, я же монашка.

- Ну давайте я Вам в чашечку налью, чтобы никто не заметил.

- Ну не знаю, ну возьмите чашечку, из нее попробую выпить.

Мужик идет к бармену и просит у него пустую чашечку. Бармен дает чашечку и спрашивает:

- Что, сестра Анна пришла?