Смешная подборка шуток про мужчин и женщин: веселые анекдоты от А до Я
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый вечер. "Телеграф" предлагает вам подборку смешных шуток от актеров Валерия Астахова и Владимира Ямненко.
- Гюльчатай, открой личико!
— Ну, открыла, дальше что?
— Ооххх! Ты ж! Как тебе паранджа идет!..
— Девушка, девушка, а вот вчера была вечеринка, вы же были на ней?
— Да!
— А это вы танцевали на столе в одном нижнем белье, да?
— А, та это вы рано ушли! …
- Галя, ну зачем ты постоянно спрашиваешь когда я на тебе женюсь, а?
- Поминаешь, Вася, мне просто приятно видеть страх в твоих глазах. Так когда?
Мужик сидит в баре, по чуть-чуть выпивает, и вдруг заходит в бар монашка. Она подходит к нему и говорит:
- Боже мой, как Вам не стыдно, как Вам не совестно, заниматься всем вот этим вот развратом?
- Секундочку, сестра, я никаким развратом не занимаюсь. Я просто выпил себе чуть-чуть, пару грамм водочки.
- Фу, ужас, как можно это пить. Это же такая гадость, она травит Вам жизнь, она портит Вам все на свете.
- Секундочку, сестра, Вы вот так начинаете резко отзываться о водке, а Вы сами-то пили когда-нибудь?
- Даже не хочу пробовать! Это гадость, это отрава, это яд.
- Но все таки, Вы пробовали, пили когда-нибудь?
- И не хочу, не пробовала!
- А Вы попробуйте, прежде чем говорить, что это гадость, что это яд.
- Ну как я могу выпить, я же монашка.
- Ну давайте я Вам в чашечку налью, чтобы никто не заметил.
- Ну не знаю, ну возьмите чашечку, из нее попробую выпить.
Мужик идет к бармену и просит у него пустую чашечку. Бармен дает чашечку и спрашивает:
- Что, сестра Анна пришла?
Жанна и Аркадий на протяжении 8-ти лет жили долго и счастливо, а потом таки встретились.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.