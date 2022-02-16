Торт за ночь в холодильнике может сожраться: подборка позитивных утренних шуток
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 36
Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.
Для придания остроты отношениям моя девушка решила накормить меня устрицами. Я даже не предполагал, что когда-нибудь для подтверждения репутации героя-любовника мне придется сопли жевать…
Чтобы узнать, хорошо ли человек зарабатывает, надо спрашивать не где он работает, а где он отдыхает.
У меня для Вас хорошие новости!
29,30,31 февраля не работаем!
Похоже, жизнь на Земле продолжается исключительно в интересах фармацевтических компаний.
— Я так рад за вас! В наше время так сложно найти вторую половинку- а вы такие счастливые, даже одеты одинаково!
— Молодой человек, в трубочку дыхните!
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.