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Торт за ночь в холодильнике может сожраться: подборка позитивных утренних шуток

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Торт за ночь в холодильнике может сожраться: подборка позитивных утренних шуток Новость обновлена 16 февраля 2022, 07:28

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами.

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.

Для придания остроты отношениям моя девушка решила накормить меня устрицами. Я даже не предполагал, что когда-нибудь для подтверждения репутации героя-любовника мне придется сопли жевать…

Чтобы узнать, хорошо ли человек зарабатывает, надо спрашивать не где он работает, а где он отдыхает.

У меня для Вас хорошие новости!

29,30,31 февраля не работаем!

Похоже, жизнь на Земле продолжается исключительно в интересах фармацевтических компаний.

— Я так рад за вас! В наше время так сложно найти вторую половинку- а вы такие счастливые, даже одеты одинаково!

— Молодой человек, в трубочку дыхните!

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