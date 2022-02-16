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Каждому человеку нужно иногда напиваться, чтобы глаза от компьютера отдыхали: забавные анекдоты на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Каждому человеку нужно иногда напиваться, чтобы глаза от компьютера отдыхали: забавные анекдоты на вечер

Новые анекдоты для хорошего настроения в этот вечер.

Чтобы вы не грустили в этот холодный вечер, "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

— Всегда мечтал о такой работе, чтобы летом работать в северном полушарии, а зимой — в южном.

— Ну, извини, профессии "перегонщик диких уток" ещё не изобрели.

Когда полностью и безоговорочно доверяешь человеку, то получаешь на всю жизнь одно из двух: либо друга , либо урок.

Уже третий год хожу к психологу, результаты потрясающие, он купил квартиру и облетел полмира.

— Опять ты пристаешь ко мне с грязными намерениями?

— Нет, я их помыл…

— Тут бабу парень бросил! У кого-нибудь есть цитаты Коэльо, срочно!!

— Иногда Бог забирает из твоей жизни серебро, чтобы взамен подарить золото.

— Всё, ей лучше.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стюардессах, вам сюда.

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