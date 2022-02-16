Каждому человеку нужно иногда напиваться, чтобы глаза от компьютера отдыхали: забавные анекдоты на вечер
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Чтобы вы не грустили в этот холодный вечер, "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
— Всегда мечтал о такой работе, чтобы летом работать в северном полушарии, а зимой — в южном.
— Ну, извини, профессии "перегонщик диких уток" ещё не изобрели.
Когда полностью и безоговорочно доверяешь человеку, то получаешь на всю жизнь одно из двух: либо друга , либо урок.
Уже третий год хожу к психологу, результаты потрясающие, он купил квартиру и облетел полмира.
— Опять ты пристаешь ко мне с грязными намерениями?
— Нет, я их помыл…
— Тут бабу парень бросил! У кого-нибудь есть цитаты Коэльо, срочно!!
— Иногда Бог забирает из твоей жизни серебро, чтобы взамен подарить золото.
— Всё, ей лучше.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стюардессах, вам сюда.