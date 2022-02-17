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Понимают ли близнецы, что один из них незапланированный? Утренние анекдоты для хорошего настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Понимают ли близнецы, что один из них незапланированный? Утренние анекдоты для хорошего настроения Новость обновлена 17 февраля 2022, 07:36

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами.

Развеселитесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения!

— Знаешь как называюся созвоны наркобаронов?

— Кока-коллы?

— Кока-коллы

Сельская дискотека — это когда шансы забеременеть и умереть примерно равны…

— Ты где был?

— С собакой гулял.

— У нас же нет собаки.

— А мы с ней на улице познакомились.

— я хочу стать миллиардером, как мой дядя.

— что, твой дядя миллиардер?!

— нет, но он тоже хочет стать миллиардером.

— Почему 90% аварий совершаются пьяными водителями?

— Потому что в таком состоянии они сажают за руль своих жен.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про зиму, вам сюда.

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