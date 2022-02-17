Понимают ли близнецы, что один из них незапланированный? Утренние анекдоты для хорошего настроения
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Развеселитесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения!
— Знаешь как называюся созвоны наркобаронов?
— Кока-коллы?
— Кока-коллы
Сельская дискотека — это когда шансы забеременеть и умереть примерно равны…
— Ты где был?
— С собакой гулял.
— У нас же нет собаки.
— А мы с ней на улице познакомились.
— я хочу стать миллиардером, как мой дядя.
— что, твой дядя миллиардер?!
— нет, но он тоже хочет стать миллиардером.
— Почему 90% аварий совершаются пьяными водителями?
— Потому что в таком состоянии они сажают за руль своих жен.
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