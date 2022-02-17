Понимают ли близнецы, что один из них незапланированный? Утренние анекдоты для хорошего настроения

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами.

Развеселитесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения!

— Знаешь как называюся созвоны наркобаронов? — Кока-коллы? — Кока-коллы

Сельская дискотека — это когда шансы забеременеть и умереть примерно равны…

— Ты где был? — С собакой гулял. — У нас же нет собаки. — А мы с ней на улице познакомились.

— я хочу стать миллиардером, как мой дядя. — что, твой дядя миллиардер?! — нет, но он тоже хочет стать миллиардером.

— Почему 90% аварий совершаются пьяными водителями? — Потому что в таком состоянии они сажают за руль своих жен.

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