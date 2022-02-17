Людей, которые никогда не смеются, нельзя воспринимать всерьёз: позитивная подборка анекдотов на вечер
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Проведите вечер весело и с хорошим настроением. "Телеграф" собрал для вас смешные анекдоты и шутки.
Блондинка — блондинке:
- Ты знаешь подруга — я теперь совсем не такая требовательная к мужчинам, как раньше.
Мне теперь бы доброго, любящего и понимающего.
Как думаешь еще остались такие банкиры?
— Как узнать жениха на деревенской свадьбе?
— Просто: у него самый новый спортивный костюм.
В жизни каждого мужчины наступает момент, когда он вынужден покупать новые носки взамен старых, поломанных…
Чтобы хорошо выглядеть на пляже, Света еще с зимы начала очень вкусно угощать свою подругу.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также, если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.