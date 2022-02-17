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Людей, которые никогда не сме­ются, нельзя воспринимать всерьёз: позитивная подборка анекдотов на вечер

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Людей, которые никогда не сме­ются, нельзя воспринимать всерьёз: позитивная подборка анекдотов на вечер

Свежая вечерняя порция самых смешных шуток.

Проведите вечер весело и с хорошим настроением. "Телеграф" собрал для вас смешные анекдоты и шутки.

Блондинка — блондинке:

- Ты знаешь подруга — я теперь совсем не такая требовательная к мужчинам, как раньше.

Мне теперь бы доброго, любящего и понимающего.

Как думаешь еще остались такие банкиры?

— Как узнать жениха на деревенской свадьбе?

— Просто: у него самый новый спортивный костюм.

В жизни каждого мужчины наступает момент, когда он вынужден покупать новые носки взамен старых, поломанных…

Чтобы хорошо выглядеть на пляже, Света еще с зимы начала очень вкусно угощать свою подругу.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также, если вы хотите посмеяться над шутками о мужчинах, вам сюда.

Теги:
#Юмор #Анекдоты #Смешные анекдоты