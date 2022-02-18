Никогда не смей винить себя в том, в чём можно обвинить кого-то ещё: анекдоты для хорошего настроения
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 90
Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.
Виталик за неделю, которую болел, успел подкачать пресс, когда кашлял…
– Оля, ты английский знаешь?
– Знаю.
– Что такое welcome?
– Коврик у двери.
- Не подумайте, что я жалуюсь на зарплату, совсем нет. Мне хватает.
Но на что прожить остальные три недели?
Убедил девушку перенести свадьбу на максимально красивую дату — 22.02.2222.
Еще больше смешных анекдотов в нашей недавней подборке. Также, если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.