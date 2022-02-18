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Никогда не смей винить себя в том, в чём можно обвинить кого-то ещё: анекдоты для хорошего настроения

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Никогда не смей винить себя в том, в чём можно обвинить кого-то ещё: анекдоты для хорошего настроения Новость обновлена 18 февраля 2022, 07:21

Свежая утренняя порция самых смешных шуток

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.

Виталик за неделю, которую болел, успел подкачать пресс, когда кашлял…

– Оля, ты английский знаешь?

– Знаю.

– Что такое welcome?

– Коврик у двери.

- Не подумайте, что я жалуюсь на зарплату, совсем нет. Мне хватает.

Но на что прожить остальные три недели?

Убедил девушку перенести свадьбу на максимально красивую дату — 22.02.2222.

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Теги:
#Юмор #Анекдот #Смешные анекдоты