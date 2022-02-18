Из морепродуктов я могу позволить себе… соль: уморительные шутки и анекдоты

Пускай ваш вечер будет наполнен позитивом с нашими анекдотами.

Закончите день на позитивной ноте! "Телеграф" делится порцией забавных анекдотов и шуток, прочитав которые вы будете смеяться до слез.

А может ёлка сама уйдёт?

— Что было раньше: яйцо или курица? — Раньше было лучше.

Бабушка порадовалась, увидев на телеэкране четкую, слаженную работу уборщицы и полотера, но внук разъяснил, что это всего-навсего керлинг.

Женщины, они как Чебурашка — теплые, мягкие, любят ушами и всю жизнь живут с каким-то крокодилом!

Если человек не берет кредиты под нынешние проценты, значит полученное им образование можно считать качественным.

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