Из морепродуктов я могу позволить себе… соль: уморительные шутки и анекдоты
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Закончите день на позитивной ноте! "Телеграф" делится порцией забавных анекдотов и шуток, прочитав которые вы будете смеяться до слез.
А может ёлка сама уйдёт?
— Что было раньше: яйцо или курица?
— Раньше было лучше.
Бабушка порадовалась, увидев на телеэкране четкую, слаженную работу уборщицы и полотера, но внук разъяснил, что это всего-навсего керлинг.
Женщины, они как Чебурашка — теплые, мягкие, любят ушами и всю жизнь живут с каким-то крокодилом!
Если человек не берет кредиты под нынешние проценты, значит полученное им образование можно считать качественным.
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