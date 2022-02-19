Жизнь коротка, ешь десерт на первое: позитивные шутки для хорошего начала дня

Уморительные шутки, которые заставят вас смеяться до слез.

Отдохните за обедом и поднимите себе настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот февральский денек.

— Пока я был в армии, моя девушка сдала на права, похудела, нашла клевую работу, поступила на второе высшее… — А ты? — А я научился кровать красиво заправлять.

Директора одной компании спросили: — Вы увольняете ценных сотрудников, кто же останется у вас работать? — Бесценные сотрудники!

Когда она красит ногти разными цветами — это игра с оттенками, это интересно и красиво. А когда я хожу в разных носках — я дебил тупой.

- Папа, можно тебя на пару слов? — Только коротко и быстро! — Три тысячи…

Читайте также: Категория Анекдоты 90% людей симулируют эволюцию: смешные анекдоты для вашего настроения Эта порция веселых шуток поднимет вам настроение на целый день.

Юность — это очень короткий путь из-под маминого тапка под каблук жены.

Еще больше смешных анекдотов в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.