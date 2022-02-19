Жизнь коротка, ешь десерт на первое: позитивные шутки для хорошего начала дня
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Отдохните за обедом и поднимите себе настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот февральский денек.
— Пока я был в армии, моя девушка сдала на права, похудела, нашла клевую работу, поступила на второе высшее…
— А ты?
— А я научился кровать красиво заправлять.
Директора одной компании спросили:
— Вы увольняете ценных сотрудников, кто же останется у вас работать?
— Бесценные сотрудники!
Когда она красит ногти разными цветами — это игра с оттенками, это интересно и красиво. А когда я хожу в разных носках — я дебил тупой.
- Папа, можно тебя на пару слов?
— Только коротко и быстро!
— Три тысячи…
Юность — это очень короткий путь из-под маминого тапка под каблук жены.
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