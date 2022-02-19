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Жизнь коротка, ешь десерт на первое: позитивные шутки для хорошего начала дня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Жизнь коротка, ешь десерт на первое: позитивные шутки для хорошего начала дня

Уморительные шутки, которые заставят вас смеяться до слез.

Отдохните за обедом и поднимите себе настроение. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которая подарит вам улыбку в этот февральский денек.

— Пока я был в армии, моя девушка сдала на права, похудела, нашла клевую работу, поступила на второе высшее…

— А ты?

— А я научился кровать красиво заправлять.

Директора одной компании спросили:

— Вы увольняете ценных сотрудников, кто же останется у вас работать?

— Бесценные сотрудники!

Когда она красит ногти разными цветами — это игра с оттенками, это интересно и красиво. А когда я хожу в разных носках — я дебил тупой.

- Папа, можно тебя на пару слов?

— Только коротко и быстро!

— Три тысячи…

Юность — это очень короткий путь из-под маминого тапка под каблук жены.

Еще больше смешных анекдотов в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.

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