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Кто спит до обеда, для тех утро всегда — доброе: лучшие шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Кто спит до обеда, для тех утро всегда — доброе: лучшие шутки

Эта порция веселых шуток поднимет вам настроение на целый день

Будьте весь день на позитивной ноте! "Телеграф" делится порцией забавных анекдотов и шуток, прочитав которые вы будете смеяться до слез.

У компьютера есть две основные причины глюков и сбоев:

— его давно не чистили.

— его недавно почистили…

— Почему у тебя жена так машину плохо водит?

— Потому, что к метле привыкла!

Купила себе безумно дорогие туфли. Они даже жмут приятно.

Долго бродил принц на белом коне в поисках своей принцессы. Долго ждала принцесса принца на белом коне. И вот, наконец, они встретились. И все были счастливы. Особенно конь.

— Он сказал: если узнает, что я еще раз ему изменила, — сразу застрелится. С тех пор я ему больше ничего не говорю и уже 7 раз спасла его от смерти.

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Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты