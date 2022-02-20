Кто спит до обеда, для тех утро всегда — доброе: лучшие шутки
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Будьте весь день на позитивной ноте! "Телеграф" делится порцией забавных анекдотов и шуток, прочитав которые вы будете смеяться до слез.
У компьютера есть две основные причины глюков и сбоев:
— его давно не чистили.
— его недавно почистили…
— Почему у тебя жена так машину плохо водит?
— Потому, что к метле привыкла!
Купила себе безумно дорогие туфли. Они даже жмут приятно.
Долго бродил принц на белом коне в поисках своей принцессы. Долго ждала принцесса принца на белом коне. И вот, наконец, они встретились. И все были счастливы. Особенно конь.
— Он сказал: если узнает, что я еще раз ему изменила, — сразу застрелится. С тех пор я ему больше ничего не говорю и уже 7 раз спасла его от смерти.
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