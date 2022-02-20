Хорошие мужья не делают замечаний жене, не так забивающей гвоздь: веселые анекдоты от А до Я
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Веселые анекдоты февральским вечерком. Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с новыми шутками, которые заставят смеяться до слез. Анекдоты от актеров Валерия Астахова и Владимира Ямненко.
- Натаха, ты что, подралась со своим мужем?
- Ну да. Дала ему как следует.
- Я не понимаю, как ты можешь драться, если носишь очки?
- А я так внимательно сначала смотрю, а потом снимаю очки и х*рачу по памяти.
- Сарочка, шо это Вы такая грустная?
- Ой, Фима, шо может быть хуже разбитого сердца?…
- Ну, шо может быть… Я таки думаю, шо склеенные ласты.
- Мужики, сегодня был в магазине, видел идеальную супружескую пару. Да! Жена так, знаешь, нежно держит бутылочку водочки и обращается к своему мужу. Говорит: "А давай две возьмем?"
У одной семейной пары родился ребенок, который до пяти лет не говорил ни слова. Куда они его только не водили… И вот, однажды, они повели его к гадалке. Та посмотрела на него, что-то там раскинула на картах, и говорит:
- Ваш сын будет говорить, но первые три человека, которых он назовёт, они умрут.
И вот, через некоторое время от слов мальчика умерла сначала бабушка, потом дедушка. Однажды жена пошла в магазин, а муж остался с ребенком. И тут ребенок говорит: "Папа".
Папа расстроился, лег на диван, сложил руки. Тут жена возвращается и говорит: "Слышь ты, че разлегся? Пошли на похороны, наш сосед умер".
Открывается дверь, молодой человек говорит:
- Я прощу прощения, у вас иконки есть?
- Что? Нет у нас никаких иконок.
- Извините, а свечи есть?
- Да нет у нас свечей!
- Простите, ради бога. Скажите, а лампадки?
- Вы что, молодой человек! Это прокуратура, у нас нет ничего святого!
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