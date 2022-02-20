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Хорошие мужья не делают замечаний жене, не так забивающей гвоздь: веселые анекдоты от А до Я

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Хорошие мужья не делают замечаний жене, не так забивающей гвоздь: веселые анекдоты от А до Я Новость обновлена 20 февраля 2022, 20:24

Уморительные шутки на вечер, которые заставят вас смеяться до слез

Веселые анекдоты февральским вечерком. Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с новыми шутками, которые заставят смеяться до слез. Анекдоты от актеров Валерия Астахова и Владимира Ямненко.

- Натаха, ты что, подралась со своим мужем?

- Ну да. Дала ему как следует.

- Я не понимаю, как ты можешь драться, если носишь очки?

- А я так внимательно сначала смотрю, а потом снимаю очки и х*рачу по памяти.

- Сарочка, шо это Вы такая грустная?

- Ой, Фима, шо может быть хуже разбитого сердца?…

- Ну, шо может быть… Я таки думаю, шо склеенные ласты.

- Мужики, сегодня был в магазине, видел идеальную супружескую пару. Да! Жена так, знаешь, нежно держит бутылочку водочки и обращается к своему мужу. Говорит: "А давай две возьмем?"

У одной семейной пары родился ребенок, который до пяти лет не говорил ни слова. Куда они его только не водили… И вот, однажды, они повели его к гадалке. Та посмотрела на него, что-то там раскинула на картах, и говорит:

- Ваш сын будет говорить, но первые три человека, которых он назовёт, они умрут.

И вот, через некоторое время от слов мальчика умерла сначала бабушка, потом дедушка. Однажды жена пошла в магазин, а муж остался с ребенком. И тут ребенок говорит: "Папа".

Папа расстроился, лег на диван, сложил руки. Тут жена возвращается и говорит: "Слышь ты, че разлегся? Пошли на похороны, наш сосед умер".

Открывается дверь, молодой человек говорит:

- Я прощу прощения, у вас иконки есть?

- Что? Нет у нас никаких иконок.

- Извините, а свечи есть?

- Да нет у нас свечей!

- Простите, ради бога. Скажите, а лампадки?

- Вы что, молодой человек! Это прокуратура, у нас нет ничего святого!

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#Шутки #Юмор #Анекдоты