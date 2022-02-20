Хорошие мужья не делают замечаний жене, не так забивающей гвоздь: веселые анекдоты от А до Я

У одной семейной пары родился ребенок, который до пяти лет не говорил ни слова. Куда они его только не водили… И вот, однажды, они повели его к гадалке. Та посмотрела на него, что-то там раскинула на картах, и говорит:

- Ваш сын будет говорить, но первые три человека, которых он назовёт, они умрут.

И вот, через некоторое время от слов мальчика умерла сначала бабушка, потом дедушка. Однажды жена пошла в магазин, а муж остался с ребенком. И тут ребенок говорит: "Папа".

Папа расстроился, лег на диван, сложил руки. Тут жена возвращается и говорит: "Слышь ты, че разлегся? Пошли на похороны, наш сосед умер".