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У людей две проблемы: доработать до пятницы и не умереть до понедельника: свежие шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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У людей две проблемы: доработать до пятницы и не умереть до понедельника: свежие шутки

Эта подборка веселых шуток поднимет вам настроение на целый день

Чтобы вы не грустили в этот февральский понедельник, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток для поднятия настроения.

Жена говорит мужу:

— Как ты думаешь, милый, кто более доволен жизнью — мужчина с миллионом долларов или мужик у которого шестеро детей?

— Мужчина, у которого шесть детей.

— Почему?

— Мужик, у которого есть миллион долларов, хочет ещё больше…

Утро понедельника окажется гораздо более весёлым, если кружечку бодрящего кофе запить стаканом укрепляющего иммунитет коньяка.

В сказочном отделе кадров:

— Этот халтурщик Змей Горыныч требует, чтобы ему платили три ставки.

— Гоните его в три шеи!

Раньше я боялся темноты. Но вчера пришли квитанции ЖКХ. Теперь я боюсь света, тепла и воды. И ещё немного мусора.

А вы никогда не задумывались над тем, что Чебурашка познакомился с Геной, прочитав на заборе объявление — "Одинокий крокодил ищет друзей". Но при этом в последней серии мультфильма Гена учил Чебурашку читать…

Также если вы хотите посмеяться над шутками о женихах, вам сюда.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты