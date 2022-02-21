У людей две проблемы: доработать до пятницы и не умереть до понедельника: свежие шутки
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Чтобы вы не грустили в этот февральский понедельник, "Телеграф" подготовил новую порцию смешных шуток для поднятия настроения.
Жена говорит мужу:
— Как ты думаешь, милый, кто более доволен жизнью — мужчина с миллионом долларов или мужик у которого шестеро детей?
— Мужчина, у которого шесть детей.
— Почему?
— Мужик, у которого есть миллион долларов, хочет ещё больше…
Утро понедельника окажется гораздо более весёлым, если кружечку бодрящего кофе запить стаканом укрепляющего иммунитет коньяка.
В сказочном отделе кадров:
— Этот халтурщик Змей Горыныч требует, чтобы ему платили три ставки.
— Гоните его в три шеи!
Раньше я боялся темноты. Но вчера пришли квитанции ЖКХ. Теперь я боюсь света, тепла и воды. И ещё немного мусора.
А вы никогда не задумывались над тем, что Чебурашка познакомился с Геной, прочитав на заборе объявление — "Одинокий крокодил ищет друзей". Но при этом в последней серии мультфильма Гена учил Чебурашку читать…
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