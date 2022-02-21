У людей две проблемы: доработать до пятницы и не умереть до понедельника: свежие шутки

Жена говорит мужу:

— Как ты думаешь, милый, кто более доволен жизнью — мужчина с миллионом долларов или мужик у которого шестеро детей?

— Мужчина, у которого шесть детей.

— Почему?

— Мужик, у которого есть миллион долларов, хочет ещё больше…