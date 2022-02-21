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Картавые монахи каждый день ходят в хлам: эти анекдоты поднимут настроение на целый день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Картавые монахи каждый день ходят в хлам: эти анекдоты поднимут настроение на целый день Новость обновлена 21 февраля 2022, 12:19

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

Режиссер фильма ужасов, несомненно, был гением. Уже через пять минут просмотра в зале нечем было дышать.

- Так, Сидоров. Объясни педсовету, почему ты украл скелет из кабинета биологии и бросил его в кастрюлю в столовой?

- Я хотел, чтобы суп наваристей был!

- Суп-то вкусный получился, я не спорю, но у нас же повара теперь седые!

Муж с женой лежат в постели. Звонок в дверь. Оба спрятались в шкаф.

- Доктор, от чего умер ваш пациент?

- От старости.

- Но ведь он попал под камаз…

- Был бы моложе — успел бы отбежать.

Два алкаша в магазине:

- Что брать?

- Давай, три водки и орешков.

- А орешки зачем?

- "Белочка" придёт, чем кормить будем?

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также у нас есть шутки о братьях наших меньших.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты