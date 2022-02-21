Картавые монахи каждый день ходят в хлам: эти анекдоты поднимут настроение на целый день

- Так, Сидоров. Объясни педсовету, почему ты украл скелет из кабинета биологии и бросил его в кастрюлю в столовой?

- Я хотел, чтобы суп наваристей был!

- Суп-то вкусный получился, я не спорю, но у нас же повара теперь седые!