Картавые монахи каждый день ходят в хлам: эти анекдоты поднимут настроение на целый день
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.
Режиссер фильма ужасов, несомненно, был гением. Уже через пять минут просмотра в зале нечем было дышать.
- Так, Сидоров. Объясни педсовету, почему ты украл скелет из кабинета биологии и бросил его в кастрюлю в столовой?
- Я хотел, чтобы суп наваристей был!
- Суп-то вкусный получился, я не спорю, но у нас же повара теперь седые!
Муж с женой лежат в постели. Звонок в дверь. Оба спрятались в шкаф.
- Доктор, от чего умер ваш пациент?
- От старости.
- Но ведь он попал под камаз…
- Был бы моложе — успел бы отбежать.
Два алкаша в магазине:
- Что брать?
- Давай, три водки и орешков.
- А орешки зачем?
- "Белочка" придёт, чем кормить будем?
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также у нас есть шутки о братьях наших меньших.