Полиэтилен с пупырышками: скажи депрессии "чпок!": веселые анекдоты от А до Я

- Ну, и как работает этот талисман по притягиванию денег, который ты купила у гадалки?

- Тю! Напрямую!

- Да ты что?

- Да! Я его повесила на лобовое стекло своей машины и буквально на следующий день в меня врезалась инкассаторская машина.