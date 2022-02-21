Полиэтилен с пупырышками: скажи депрессии "чпок!": веселые анекдоты от А до Я
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый вечер. "Телеграф" предлагает вам подборку смешных шуток от актеров Валерия Астахова и Владимира Ямненко.
- Ну, и как работает этот талисман по притягиванию денег, который ты купила у гадалки?
- Тю! Напрямую!
- Да ты что?
- Да! Я его повесила на лобовое стекло своей машины и буквально на следующий день в меня врезалась инкассаторская машина.
Ну вот не надо мне говорить: "Не кури, не кури! Подумай о будущем!"… Да я, когда думаю о будущем, не только еще больше курить хочу, а даже еще и прибухнуть! Вот!
- Алло, здравствуйте, это полиция?
- Полиция.
- Слушайте, скажите мне, пожалуйста. Мне уже волноваться или не стоит?
- За что?
- Понимаете, Хэллоуин уже давно закончился, а мой сосед все еще висит на дереве.
- Сосед, проходи. Что будешь — чай или кофе?
- А что-нибудь покрепче есть?
- Конечно есть! Вот, орехи.
Киев. Байковое кладбище. Хоронят известного врача, доктора Зибермана. Огромная очередь, все стоят, прощаются.
Тут подъезжает Кац, без очереди ломится, подбегает к гробу. Все ему говорят: "Эй, Кац, подождите, станьте в очередь!".
Он говорит: "Тихо! Я только спросить!"
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также у нас есть шутки о женихах.