Чем дальше от понедельника, тем добрее утро: новые веселые шутки

Свежие анекдоты, которые зарядят позитивом с самого утра

Веселые анекдоты зимним утром. Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.

— Ты по ночам высыпаешься? — А куда я должен высыпаться?

Мышечная память — это когда страница еще не загрузилась, а ты уже поставил мышку на то место, куда надо кликнуть.

Леша не мог забыть свой первый поцелуй, потому что от трубы его отдирали 4 часа.

Неверная жена 2 часа убеждала мужа в том, что под кроватью завелся бабайка.

Как хорошо было раньше — берешь газетку и идешь в туалет. А сейчас прям как в экспедицию туда собираешься: ноутбук, iPad, два мобильника.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также у нас есть шутки об армейских буднях.