Чем дальше от понедельника, тем добрее утро: новые веселые шутки
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Веселые анекдоты зимним утром. Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.
— Ты по ночам высыпаешься?
— А куда я должен высыпаться?
Мышечная память — это когда страница еще не загрузилась, а ты уже поставил мышку на то место, куда надо кликнуть.
Леша не мог забыть свой первый поцелуй, потому что от трубы его отдирали 4 часа.
Неверная жена 2 часа убеждала мужа в том, что под кроватью завелся бабайка.
Как хорошо было раньше — берешь газетку и идешь в туалет. А сейчас прям как в экспедицию туда собираешься: ноутбук, iPad, два мобильника.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также у нас есть шутки об армейских буднях.