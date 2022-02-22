Мазохиста Андрея укусил комар - мелочь, а приятно: юморные анекдоты на вечер
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Садитесь, чтобы не упасть от смеха, и читайте веселые шутки. А "Телеграф" уже подготовил для вас новую порцию смешных анекдотов для поднятия настроения.
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