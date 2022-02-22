Мазохиста Андрея укусил комар - мелочь, а приятно: юморные анекдоты на вечер

Уморительные шутки, которые заставят вас смеяться до слез

Садитесь, чтобы не упасть от смеха, и читайте веселые шутки. А "Телеграф" уже подготовил для вас новую порцию смешных анекдотов для поднятия настроения.

Беда не приходит одна. После взрыва на цементном заводе прошел дождь — и жизнь на предприятии окончательно замерла…

Как доказали учёные Гарвардского университета, мыши размножаются намного быстрее, если им не мешают учёные Гарвардского университета.

Минздрав предупреждает: алкоголь — причина всех увлекательных приключений!

На должность министра финансов требуется человек, у которого постоянно чешется левая ладошка.

С первым ребенком родители кипятят все. Со вторым — просто ополаскивают водой. Если у третьего ребенка собака отняла соску, то это уже проблемa ребенкa, кaк отобрaть ее нaзaд.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также у нас есть шутки про диеты.