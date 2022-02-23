Любая фраза дерматолога заканчивается словами "Чеши отсюда": свежие шутки
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"Телеграф" желает своим читателям только отличного настроения, которое будет держать в тонусе целую неделю! Анекдоты, которые не оставят места грусти в этот день.
Не понимаю, когда в ужастиках человек один в квартире и спрашивает: "Здесь кто-нибудь есть?"
Как будто убийца ему ответит: "Да, я тут на кухне, одну секунду, жаркое будет скоро готово"…
Безопасного секса не бывает по определению. Даже резиновая женщина может лопнуть в самый неподходящий момент и оставить тебя заикой на всю жизнь.
Решила порадовать мужа праздничным ужином, достала курицу… Долго на нее смотрела… Решила порадовать сексом.
Школьница, сделавшая татуировку без спроса, получила дома ремнем чуть ниже бабочки.
— Да я же люблю тебя, дура! — кричал он в слезах, стоя посреди кухни. Картошка на крик и слезы не реагировала и продолжала пригорать.
Если вы обладаете отличным чувством юмора, то бессмертные анекдоты о Вовочке обязательно подарят вам хорошее настроение.