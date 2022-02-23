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На днях был открыт памятник вандалам. Вандалы в растерянности: лучшие шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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На днях был открыт памятник вандалам. Вандалы в растерянности: лучшие шутки

Свежая вечерняя подборка самых смешных анекдотов

Пускай у вас будет всегда хорошее настроение! "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку в этот февральский вечер!

Карлсон уже два часа летал по комнате и кричал:

— Малыш, уведи немедленно собаку или открой окно!

— Нет, Карлсон, полетай еще, очень уж жарко сегодня.

Интересное наблюдение: 90% ленивых мужчин считают, что им идет борода.

— Добрая половина страны живет плохо.

— А злая?

— Злая половина страны живет намного лучше.

— Почему?

— У нее добра больше.

— А у меня котёнок всё ест, как только скажу: "Жри, а то Шарику отдам"!

— Жадный?

— Нет, за себя боится!

У нас в подъезде между каждыми этажами установили писсуары, и это здорово! Правда, некоторые дебилы бросают в них мусор…

Если вы обладаете отличным чувством юмора, то анекдоты про стюардесс обязательно подарят вам хорошее настроение!

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#Шутки #Юмор #Анекдоты