На днях был открыт памятник вандалам. Вандалы в растерянности: лучшие шутки
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Пускай у вас будет всегда хорошее настроение! "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые подарят вам улыбку в этот февральский вечер!
Карлсон уже два часа летал по комнате и кричал:
— Малыш, уведи немедленно собаку или открой окно!
— Нет, Карлсон, полетай еще, очень уж жарко сегодня.
Интересное наблюдение: 90% ленивых мужчин считают, что им идет борода.
— Добрая половина страны живет плохо.
— А злая?
— Злая половина страны живет намного лучше.
— Почему?
— У нее добра больше.
— А у меня котёнок всё ест, как только скажу: "Жри, а то Шарику отдам"!
— Жадный?
— Нет, за себя боится!
У нас в подъезде между каждыми этажами установили писсуары, и это здорово! Правда, некоторые дебилы бросают в них мусор…
Если вы обладаете отличным чувством юмора, то анекдоты про стюардесс обязательно подарят вам хорошее настроение!