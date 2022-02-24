Укр

Младенец - отличный пример правящего меньшинства: веселые шутки с самого утра

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
43
Младенец - отличный пример правящего меньшинства: веселые шутки с самого утра Новость обновлена 24 февраля 2022, 07:00

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот день

Сделайте весело себе и своим близким в этот четверг. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.

Папа Карло подходит к Буратино с топором и говорит:

— Извини, сынок, но синоптики обещали холодную зиму.

Уже третий год работаем с психологом, результаты потрясающие: он купил квартиру и облетел полмира.

Врач — больному:

— Затрудняюсь поставить вам диагноз. Наверное, это — алкоголизм.

— Ладно. Тогда я зайду, когда вы протрезвеете.

— Сегодня скидки на товары для активного отдыха. Давай выберем что-нибудь!

— Давай. Шезлонг, или может гамак?

Спрос на наручники вырос в восемь раз в преддверии дня святого Валентина. Как же здорово, что люди решили покончить с преступностью перед праздником.

Если вы обладаете отличным чувством юмора, то анекдоты про агрономов обязательно подарят вам хорошее настроение!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты