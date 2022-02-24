Младенец - отличный пример правящего меньшинства: веселые шутки с самого утра
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Сделайте весело себе и своим близким в этот четверг. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.
Папа Карло подходит к Буратино с топором и говорит:
— Извини, сынок, но синоптики обещали холодную зиму.
Уже третий год работаем с психологом, результаты потрясающие: он купил квартиру и облетел полмира.
Врач — больному:
— Затрудняюсь поставить вам диагноз. Наверное, это — алкоголизм.
— Ладно. Тогда я зайду, когда вы протрезвеете.
— Сегодня скидки на товары для активного отдыха. Давай выберем что-нибудь!
— Давай. Шезлонг, или может гамак?
Спрос на наручники вырос в восемь раз в преддверии дня святого Валентина. Как же здорово, что люди решили покончить с преступностью перед праздником.
Если вы обладаете отличным чувством юмора, то анекдоты про агрономов обязательно подарят вам хорошее настроение!